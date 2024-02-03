Meral Akşener'in acı günü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Acı haberi, Akşener, sosyal medya hesabından duyurdu.
Özen'in cenazesi bugün ikindi vaktinde İzmit Gündoğdu köyünden kalkacak. Akşener'in Ankara'dan çıkıp İzmit'e gideceği öğrenildi.
KÜRŞAD ZORLU'DAN PAYLAŞIM
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Özen’in vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” dedi.
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