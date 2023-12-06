Meral Akşener'in kürsüde okuduğu şiirin ardından açıklama geldi. Mansur Yavaş'la ilişkilendirilmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısındaki, 'kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş' sözlerinin Mansur Yavaş ile ilişkilendirilmesi sonrası partiden açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meral Akşener'in kürsüde okuduğu şiirin ardından açıklama geldi. Mansur Yavaş'la ilişkilendirilmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in Nihal Atsız'ın bir şiirinden alıntıladığı, "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş, yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” dizeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilişkilendirdi.

Bu sözlerle ilgili olarak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi. Zorlu, "Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır.

Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür.

Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz. Saygılarımızla" dedi.

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