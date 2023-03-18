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Dünyadaki cehennem harekete geçti

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik başladı. Alarm seviyesi 3'e çıkarıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:08
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Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Dünyadaki cehennem harekete geçti
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Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşanıyor.

Yogyakarta`daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3`e çıkarıldığı açıklandı.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Merapi`nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.

Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010`daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.

Semeru Yanardağı`nda 4 Aralık 2021`deki volkanik patlamada ise 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya`da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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