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Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı

Meksika Körfezi'ndeki petrol boru hattında çıkan yangın adeta denizin ortasında yanardağ patlaması gibi yansıdı. Saatlerce süren çalışmalar sonrası yangın ancak kontrol altına alınabildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 18:30
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Denizin orta yerinde yanardağ gibi patladı

Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
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Meksika’da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında 3 Temmuz 2021 sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Denizin ortasında çıkan yangının görüntüsü adeta bir yanardağ patlamasını anımsattı. Çıkan yangına ait görüntüler, sosyal medya sitelerinde bir kez daha gündem oldu.

YANGINA PETROL SIZINTISI SEBEP OLDU

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda yangın söndürme gemisi katılırken çıkan yangın ancak saatler sonra uzun uğraşlarla kontrol altına alınabildi.

Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması engellenirken yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, “ateş gözü” olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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