Savaş baltalarınızı gömdünüz mü efendiler?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün ardından Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüştüğü ve Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağı bildirildi. Liderler, Millet İttifakı toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Burada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.

Her ne kadar bizlere haftalar hatta aylarca sürmüş görünse bile 3 gündür süren kriz görünürde ‘aşılmış’ imajı verdi.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nden ayrılan Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine gitti burada ‘Cumhurbaşkanı’ anonsuyla karşılandı. Tıpkı Binali Yıldırım'ın daha oy sayımı bitmeden kendini İBB başkanı ilan etmesi gibi…

Dedim ya İYİ Parti'nin masaya tekrar oturmasıyla kriz asılmış imajı verildi.

Buradan sonra her şeyin tozpembe olacağını düşünmek büyük bir iyimserlik örneği olur.

3 gün kısa gibi görünse de hazırda tuttukları savaş baltalarını çıkararak bu ateşin büyük bir yangına dönüşmesine yol açanlar özür dileyecek mi peki?

Mesela geçtiğimiz ay “Aday olma Kılıçdaroğlu” diyen 17 yaşındaki bir çocuğun 12 yaşındaki fotoğraflarını ortaya çıkarıp hedef göstererek ‘büyük gazetecilik örneği’ sergileyen Barış Yarkadaş bu süreçte ‘İYİ Parti'nin siyaseten hiçbir iddiasını kalmadığını’ söyledi. Sayın Yarkadaş gerçekten hiçbir siyasi iddiası kalmayan bir partinin masaya tekrar oturmasından memnun mu?

Yoksa farklı bir düşüncede miydi de şartlar gereği böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetti kendini?

Eğer öyleyse özür dileyecek mi?

Mesela İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Beşli çetenin operasyonu haline geldi” diyen Merdan Yanardağ ‘Beşli çetenin operasyonunun’ masaya tekrar oturmasından memnun mu?

Ya da yine İYİ Parti'yi ‘ihanet ve hainlikle’ suçlayan Sayın Yanardağ ‘hainlerin’ tekrar masaya oturmasından memnun mu?

Yoksa o da günün koşulları gereği böyle bir açıklama yapmayı isteği duydu?

Eğer öyleyse özür dileyecek mi?

Akşener'in “Ya tarih yazacağı ya da tarih olacağız” sözünün hemen ardından “Tarih olacaksınız hadi uğurlar ola” diyen İrfan Değirmenci tarihe gömmek istediği bir partinin masaya tekrar oturmasından memnun mu?

Aynı İrfan Değirmenci bugün “Birleşe birleşe kazanacağız” diye açıklama yapmış mesela… Herhalde İYİ Parti’yi gömmek istediği yerden çıkarıp tekrar birleşmek istiyor…

Mesela 3 Mart akşamı Yeniçağ yazarı Selcan Taşcı Halk TV’de programa davet edilmiş ama Akşener’in açıklamalarının ardından apar topar iptal edilmişti. Programını iptal edenler Selcan Taşçı'dan özür dileyecek mi?

Kamuoyuna mal olmuş kişiler/kurumların ateşi bu kadar harlayıp büyüttükten sonra an itibariyle ne yapmayı düşünüyorlar?

Savaş baltalarınızı gömdünüz mü efendiler?

Eğer hala en ufak bir kıvılcım da ateşi daha da büyütüp birilerini bir yerleri yakmayı hedefliyorsanız bence baltalarınıza iyice sarılın çünkü bu olay daha çok büyür.