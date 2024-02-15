Mercedes-Benz, Rus kamyon üreticisi Kamaz'daki hisselerini sattı

Mercedes-Benz sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 2 yılın ardından Mercedes-Benz Group AG, ticari araç üreticisi Kamaz'daki hisselerinin satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Alıcı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, satış işleminin tamamlandığı aktarıldı.
Alman kamyon üreticisi Daimler Truck'ın Kamaz'da yüzde 15 hissesi bulunuyordu. 2021'de Mercedes-Benz ve Daimler Truck'ın ayrılmasının ardından bu hisseler yasal olarak Mercedes-Benz'e geçmişti.
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