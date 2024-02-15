Teknoloji şirketi geliri geçen yıl artış gösterdi

Kaynak: AA
Teknoloji şirketi geliri geçen yıl artış gösterdi
Yandex tarafından gelen açıklamada, şirketin 2023 yılı son çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 51 artış göstererek 250 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Şirketin 2023 yılı toplam gelirinin ise 2022'ye oranla yüzde 53 artış kaydederek 800,1 milyar rubleye yükseldiği aktarıldı.

Gelen açıklamada, gelir artışının ana sebepleri olarak arama motoru, reklamcılık, e-ticaret ve internet aracılığıyla araç çağırma hizmetlerindeki organik büyüme gösterildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat tarihinde Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı sebebiyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurma kararı almıştı.

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