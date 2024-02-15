Teknoloji şirketi geliri geçen yıl artış gösterdi

Yandex tarafından gelen açıklamada, şirketin 2023 yılı son çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 51 artış göstererek 250 milyar rubleye çıktığı belirtildi.