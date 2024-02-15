Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Açıklanan verilere göre, 9 Şubat tarihi itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalış göstererek 86 milyar 366 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat tarihinde 86 milyar 538 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalış kaydederek 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara gerileme gösterdi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüş göstererek 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara indi.