Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı

Ş.G. (50) tarafından Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yönetilen MS-004-UT plakalı ve 22 ton mercimek yüklü TIR, merkez Taşova kavşağında polis tarafından durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 1'i kadın 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. TIR'ın şoförü olan Ş.G. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. TIR şoförü hakkında ise soruşturma devam ediyor.