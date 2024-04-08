Ev sahibi Suriyeli evini Faslıya kiraya veriyor. Faslı kiracı daireyi Mısırlı Suriyeli ve Faslı 10 kişiye kiralıyor. Olay Türkiye’de geçiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan bir askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı.

Dairede kaçak gömenlerin kaldığını belirleyen askerin ihbarı üzerine, daireye polis ekipleri sevk edildi. Dairede kaldıkları tespit edilen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 10 kaçak göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı, Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı ortaya çıktı. Yakalanan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.