Ev sahibi Suriyeli evini Faslıya kiraya veriyor. Faslı kiracı daireyi Mısırlı Suriyeli ve Faslı 10 kişiye kiralıyor. Olay Türkiye’de geçiyor

Kaynak: DHA
Ev sahibi Suriyeli evini Faslıya kiraya veriyor. Faslı kiracı daireyi Mısırlı Suriyeli ve Faslı 10 kişiye kiralıyor. Olay Türkiye’de geçiyor
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Suriyeli ev sahibinin Faslıya kiraladığı evinin, Faslı kiracı tarafından Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 10 yabancı uyrukluya kiraladığı ortaya çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan bir askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı.

inegolde-11-kacak-gocmen-yakalandi-sur-37886.jpg

Dairede kaçak gömenlerin kaldığını belirleyen askerin ihbarı üzerine, daireye polis ekipleri sevk edildi. Dairede kaldıkları tespit edilen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 10 kaçak göçmen yakalandı.

inegolde-11-kacak-gocmen-yakalandi-sur-37886-1.jpg

Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı, Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı ortaya çıktı. Yakalanan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

inegolde-11-kacak-gocmen-yakalandi-sur-37886-2.jpg

inegolde-11-kacak-gocmen-yakalandi-sur-37886-3.jpg

İlgili Haberler
Nepal'den geldiler, konteynerin içinde yakalandılar
Nepal'den geldiler, konteynerin içinde yakalandılar
Böbrek kaçakçıları Nepalli köylüleri tekrar büyür diye kandırıyor. Organ simsarları iş başında
Kahramanmaraşlı genç kızdan acı sözler. 'Mültecilerin ülkemdeki kadın ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum'
Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı
Mercimek yüklü TIR'ın dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı
Polisin durdurduğu aracın bagajından 3 Afgan çıktı
Bakan Yerlikaya açıkladı. Hatay’da Alevler isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı. Hatay’da Alevler isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
Son Haberler
Trafikte baltalı kavga Gündem
Trafikte baltalı kavga
Bakan Fidan İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı Gündem
Bakan Fidan İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı
Şanlıurfaspor öyle bir şey istedi ki Ali Koç şaştı kaldı Spor
Şanlıurfaspor öyle bir şey istedi ki Ali Koç şaştı kaldı
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Bayramdan önce fiyatını duyan koştu. İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu Gündem
Bayramdan önce fiyatını duyan koştu. İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu
Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi Spor
Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi