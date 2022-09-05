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Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun

Sağlık direktörü Recep Sekban, yüze yapılan dolgularla ilgili ucuz ve sağlıksız, güvenilir olmayan ortamlarda yapılmasının sağlık açısından çok büyük sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:04
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Merdiven altı yerlerden uzak durun. Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın

Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
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Çeşitli sebeplerle yaptırılan estetik operasyonlardan en yaygını dolgu işlemi olduğu biliniyor.

İHA’nın haberine göre; Vücut dolgularının yüz ve yüz çevresine uygulandığı takdirde büyük sorunlar ortaya çıkabileceğini söyleyen Recep Sekban, dolgu yaptıracakların 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerden uzak durmaları ve uzman ellerde işlemlerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Sekban, "Dolgu uygulamaları, yüz hatlarını ve kırışıklıkları düzeltmek, daha dolgun dudaklar oluşturmak, yanak ve çene gibi yüz hatlarını belirleyen yapıları şekillendirmek ve cildi canlandırmak için sıklıkla tercih edilen dermokozmetik uygulamalardandır. hemen hemen herkesin aralıklı olarak yaptırdığı uygulamaların başında gelen dolgu uygulamalarında çok titiz ve bir o kadar da dikkatli olunmasında fayda var. Dolgu uygulanacak kişi öncelikle uygulama yaptıracakları yerleri iyi seçmeli ve merdiven altı dediğimiz yerlerden uzak durmalı. Çünkü bu tarz yerlerdeki en büyük sorun müşteri çekmek amacıyla maliyeti düşük tutmak istiyorlar. Bu yüzden de ucuz olması sebebiyle vücutta kullanılan dolgu malzemelerini yüz ve çevresine uygulayarak kalıcı hasarlara sebep oluyorlar. Özellikle vücutta kullanılan dolgu malzemelerinin yüz çevresinde kullanılması tehlikelidir ve kalıcı hasarlara neden olur" ifadelerini kullandı.

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