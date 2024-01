Meriç Nehri'nde dev yayın balıklarıyla kayığını doldurdu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Türkiye-Yunanistan sınırında akan Meriç Nehri’nde ağlarla balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıklar karşısında hayrete düştü.

Ağdan tek tek dev yayın balıklarını çıkaran balıkçılar, Trakya ağzı ile konuşarak hayretlerini anlattı.

Kayıklarını dev balıklarla dolduran balıkçılar, "Timsahımsın be mübarek çok balık var be bu agda breh breh, elal olsun be aslanım bu ne büle, bir kayık balık be yer ne de içeriz." ifadelerini kullandı.

Yayın balıklarının büyüklüğü dolayısıyla, balıkları ağdan çıkartıp kayıklara koymakta zorlanan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve arkadaşları ile paylaştı.