Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ın 4-1 mağlup etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede, savunma oyuncusu Merih Demiral 2 gol attı.

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi.

Mücadelenin 52. dakikasında yine Çalhanoğlu’nun, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Merih Demirel, skoru 4-0 yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti. Müsabakaya 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

"KÜÇÜKKEN BUNUN HAYALİNİ KURARDIM"

Maçın ardından yayıncı kuruluş TV8'e açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Benden mutlusu yok. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum, memleketimde galibiyeti almak. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

YUNUS AKGÜN GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in vuruşunda savunmadan seken topu Yunusu Akgün ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Gürcistan müsabakasıyla milli formayla 17. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3. golünü attı. Maça 11’de başlayan Akgün, 68. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.