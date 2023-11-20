Merih Demiral İsveiçreli eşiyle Umre'de ortaya çıktı. Aylardır gözükmüyordu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Merih Demiral, İsviçreli model eşi ile birlikte Umre ziyareti yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merih Demiral İsveiçreli eşiyle Umre'de ortaya çıktı. Aylardır gözükmüyordu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ekim ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak Merih Demiral geçtiğimiz günlerde Umre'ye gitti.

Oğlu Kais ve İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku ile birlikte Mekke'yi ziyaret eden 25 yaşındaki Merih Demiral bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Heidi Lushtaku da Instagran'da paylaştığı fotoğraflara açıklama olarak 'Spiritual journey, Omra 2023 (Ruhsal Yolculuk, Umre 2023)' yazdı.

Umre pozlarını paylaşan güzel modele beğeni yağarken Merih Demiral'a ise "Allah kabul etsin", "Ne güzel bir aile", "Eşin ne güzel" yorumları yapıldı.

İşte o fotoğraflar:

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