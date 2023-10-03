Merit Otelleri kurumlar vergisinde birinci oldu

Maliye Bakanlığı 2022 yılına ait vergi listesini nihayet resmi gazetede yayınladı. Buna göre; Kurumlar vergisinde Merit Otelleri 264 milyon 979 bin lira ödeyerek ilk sırada yer aldı.
Diyalog Gazetesi’nden alınan habere göre, listede İş Bankası 210 milyon 986 bin lira ile ilk sırada gösterilmekle birlikte Merit Kıbrıs Turizm Ltd. 201 milyon 286 bin, Net Holding 51 milyon 533 bin ve Elit Devolepment 12 milyon 160 bin olmak üzere Merit otellerinin toplamda 264 milyon 979 bin lira ile ilk sırada yer aldığı görüldü.
Kurumlar vergisinde ilk 10 sıranın 6’sını bankalar oluşturuyor. Şahıslar vergisinde ise her yıl olduğu gibi Tahir Topal 28 milyon ile ilk sırada yer alıyor.
Topal’ı 9 milyon 409 bin lira ile Bora Manyera, 5 milyon 467 bin lira ile Tülin Manyera, 4 milyon 246 bin lira ile Burak Başel, 2 milyon 324 bin lira ile Timothy Darren Baker takip ediyor.
Şahıslar vergisinde ilk 30 kişi:
Tahir Topal: 28 milyon 18 bin TL
Bora Manyera: 9 milyon 409 bin TL
Tulin Manyera: 5 milyon 467 bin TL
Burak Başel: 4 milyon 246 bin TL
Timothy Darren Baker: 2 milyon 324 bin TL
Mustafa Özün: 2 milyon 299 bin TL
Totti Neiline Baker: 2 milyon 267 bin TL
Önder Sanver: 2 milyon 108 bin TL
Gaye Boyacı Menteş: 2 milyon 32 bin TL
Ahmet Sanver: 1 milyon 981 bin TL
İbrahim Hakan Börteçene: 1 milyon 947 bin TL
Yüksel Alpcan: 1 milyon 858 bin TL
Işın Cemil: 1 milyon 812 bin TL
Şaban Cemil Kazancı: 1 milyon 812 bin TL
Mustafa Hacıali: 1 milyon 743 bin TL
Taner Erginel: 1 milyon 705 bin TL
Turgay Ersalıcı: 1 milyon 668 bin TL
Mete Boyacı: 1 milyon 644 bin TL
Syed Muahhamad Mazher Zaheer: 1 milyon 614 bin TL
Mete Özmerter: 1 milyon 598 bin TL
Eruğ Şevket: 1 milyon 408 bin TL
Orhan Şevket: 1 milyon 407 bin TL
Abdullah Cüneyt Yusuf: 1 milyon 300 bin TL
Emir Berk Angün: 1 milyon 291 bin TL
Ali Kamacıoğlu: 1 milyon 267 bin TL
Dimağ Çağıner: 1 milyon 224 bin TL
Bertan Özberkman: 1 milyon 147 bin TL
Erbil Arkın: 1 milyon 143 bin TL
Vedat Ertüngü: 1 milyon 142 bin TL
Murat Küçüközdemir: 1 milyon 120 bin TL
Kurumlar vergisinde ilk 30:
Türkiye İş Bankası AŞ: 210 milyon 986 bin TL
Merit Kıbrıs Turizm LTD: 201 milyon 286 bin TL
Aksa Enerji Üretim A. Ş.: 75 milyon 933 bin TL
Molto Süpermarket LTD.: 73 milyon 797 bin TL
TC Ziraat Bankası AŞ: 70 milyon 513 bin TL
Creditwest Bank LTD.: 62 milyon 221 bin TL
Türkiye Garanti Bankası AŞ.: 57 milyon 381 bin TL
Türkiye Halk Bankası AŞ: 56 milyon 677 bin TL
Nicosia Betting LTD.: 56 milyon 68 bin TL
KT KOOP Merkez Bankası LTD.: 54 milyon 251 bin TL
Net Holding Anonim Şirketi: 51 milyon 533 bin TL
Kıbrıs Türk Petrolleri LTD.: 49 milyon 296 bin TL
As Bank LTD: 49 milyon 65 bin TL
Kıbrıs İktisat Bankası LTD.: 45 milyon 31 bin TL
Arkın Investments LTD: 42 milyon 505 bin TL
Yakındoğu Bank LTD.: 37 MİLYON 662 BİN TL
Kıbrıs Capital Bank LTD: 37 milyon 36 bin TL
Çam Tour Leusure and Development Co. LTD.: 34 milyon 896 bin TL
Boğaz Endüstri ve Mdencilik LTD.: 33 milyon 187 bin TL
Aydoğan Tourism and Leasure LTD.: 32 milyon 499 TL
Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri LTD.: 31 milyon 706 bin TL
Kaya Turistlik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik AŞ: 30 milyon 777 bin TL
WTE Waser Technik GMBH: 30 milyon 491 bin TL
Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret AŞ.: 27 milyon 546 bin TL
Çağın LTD: 26 milyon 969 bin TL Aydoğan Investments LTD.: 26 milyon 223 bin TL
Paramaribo Turizm LTD.: 25 milyon 535 bin TL
Arkın Ventures LTD: 24 milyon 37 bin TL
Savoy Co. LTD.: 23 milyon 187 bin TL
Larsen Technologies LTD.: 22 milyon 968 bin TL