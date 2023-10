Merit Otelleri kurumlar vergisinde birinci oldu

Maliye Bakanlığı 2022 yılına ait vergi listesini nihayet resmi gazetede yayınladı. Buna göre; Kurumlar vergisinde Merit Otelleri 264 milyon 979 bin lira ödeyerek ilk sırada yer aldı.

Diyalog Gazetesi’nden alınan habere göre, listede İş Bankası 210 milyon 986 bin lira ile ilk sırada gösterilmekle birlikte Merit Kıbrıs Turizm Ltd. 201 milyon 286 bin, Net Holding 51 milyon 533 bin ve Elit Devolepment 12 milyon 160 bin olmak üzere Merit otellerinin toplamda 264 milyon 979 bin lira ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

Kurumlar vergisinde ilk 10 sıranın 6’sını bankalar oluşturuyor. Şahıslar vergisinde ise her yıl olduğu gibi Tahir Topal 28 milyon ile ilk sırada yer alıyor.

Topal’ı 9 milyon 409 bin lira ile Bora Manyera, 5 milyon 467 bin lira ile Tülin Manyera, 4 milyon 246 bin lira ile Burak Başel, 2 milyon 324 bin lira ile Timothy Darren Baker takip ediyor.

Şahıslar vergisinde ilk 30 kişi:

Tahir Topal: 28 milyon 18 bin TL

Bora Manyera: 9 milyon 409 bin TL

Tulin Manyera: 5 milyon 467 bin TL

Burak Başel: 4 milyon 246 bin TL

Timothy Darren Baker: 2 milyon 324 bin TL

Mustafa Özün: 2 milyon 299 bin TL

Totti Neiline Baker: 2 milyon 267 bin TL

Önder Sanver: 2 milyon 108 bin TL

Gaye Boyacı Menteş: 2 milyon 32 bin TL

Ahmet Sanver: 1 milyon 981 bin TL

İbrahim Hakan Börteçene: 1 milyon 947 bin TL

Yüksel Alpcan: 1 milyon 858 bin TL

Işın Cemil: 1 milyon 812 bin TL

Şaban Cemil Kazancı: 1 milyon 812 bin TL

Mustafa Hacıali: 1 milyon 743 bin TL

Taner Erginel: 1 milyon 705 bin TL

Turgay Ersalıcı: 1 milyon 668 bin TL

Mete Boyacı: 1 milyon 644 bin TL

Syed Muahhamad Mazher Zaheer: 1 milyon 614 bin TL

Mete Özmerter: 1 milyon 598 bin TL

Eruğ Şevket: 1 milyon 408 bin TL

Orhan Şevket: 1 milyon 407 bin TL

Abdullah Cüneyt Yusuf: 1 milyon 300 bin TL

Emir Berk Angün: 1 milyon 291 bin TL

Ali Kamacıoğlu: 1 milyon 267 bin TL

Dimağ Çağıner: 1 milyon 224 bin TL

Bertan Özberkman: 1 milyon 147 bin TL

Erbil Arkın: 1 milyon 143 bin TL

Vedat Ertüngü: 1 milyon 142 bin TL

Murat Küçüközdemir: 1 milyon 120 bin TL

Kurumlar vergisinde ilk 30:

Türkiye İş Bankası AŞ: 210 milyon 986 bin TL

Merit Kıbrıs Turizm LTD: 201 milyon 286 bin TL

Aksa Enerji Üretim A. Ş.: 75 milyon 933 bin TL

Molto Süpermarket LTD.: 73 milyon 797 bin TL

TC Ziraat Bankası AŞ: 70 milyon 513 bin TL

Creditwest Bank LTD.: 62 milyon 221 bin TL

Türkiye Garanti Bankası AŞ.: 57 milyon 381 bin TL

Türkiye Halk Bankası AŞ: 56 milyon 677 bin TL

Nicosia Betting LTD.: 56 milyon 68 bin TL

KT KOOP Merkez Bankası LTD.: 54 milyon 251 bin TL

Net Holding Anonim Şirketi: 51 milyon 533 bin TL

Kıbrıs Türk Petrolleri LTD.: 49 milyon 296 bin TL

As Bank LTD: 49 milyon 65 bin TL

Kıbrıs İktisat Bankası LTD.: 45 milyon 31 bin TL

Arkın Investments LTD: 42 milyon 505 bin TL

Yakındoğu Bank LTD.: 37 MİLYON 662 BİN TL

Kıbrıs Capital Bank LTD: 37 milyon 36 bin TL

Çam Tour Leusure and Development Co. LTD.: 34 milyon 896 bin TL

Boğaz Endüstri ve Mdencilik LTD.: 33 milyon 187 bin TL

Aydoğan Tourism and Leasure LTD.: 32 milyon 499 TL

Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri LTD.: 31 milyon 706 bin TL

Kaya Turistlik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik AŞ: 30 milyon 777 bin TL

WTE Waser Technik GMBH: 30 milyon 491 bin TL

Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret AŞ.: 27 milyon 546 bin TL

Çağın LTD: 26 milyon 969 bin TL Aydoğan Investments LTD.: 26 milyon 223 bin TL

Paramaribo Turizm LTD.: 25 milyon 535 bin TL

Arkın Ventures LTD: 24 milyon 37 bin TL

Savoy Co. LTD.: 23 milyon 187 bin TL

Larsen Technologies LTD.: 22 milyon 968 bin TL