Merkez Bankası'nın rezerv kaybı günler öncesinden sızdı

Beş bankacı TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı geçen haftaya ilişkin rezerv değişimleri hesapladı. Buna göre TCMB net uluslararası rezervleri geçen hafta 3 milyar doların üzerinde düştüğü belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın rezerv kaybı günler öncesinden sızdı

Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu beş bankacı TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı geçen haftaya ilişkin rezerv değişimleri hesapladı. Buna göre TCMB net uluslararası rezervleri geçen hafta 3 milyar doların üzerinde düştüğü belirtildi.

Buna göre net uluslararası rezervler geçen hafta itibarıyla 20.5 milyar dolara gerilemiş olacak. TCMB'nin brüt rezervleri geçen hafta yaklaşık 122.2 milyar dolara gerilemesi bekleniyor TCMB'nin brüt rezervleri 15 haftadır üstüste artarak 1987'den beri kesintisiz en uzun artış trendini göstermişti. TCMB net rezervleri seçimden sonra 30 milyar dolara yakın artış gösterdi

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