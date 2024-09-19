'Meritking' skandalında yeni gelişme. İstanbul'daki taksilere yasadışı bahis reklamı giydirilmiş

Galatasaray, yasadışı bahis sitesi olduğu iddia edilen Merinking.News adlı internet sitesiyle forma sponsorluğu anlaşması imzalamıştı. İnternet sitesinin yasadışı bahis sitesi olduğu iddialarının ardından sarı kırmızılı ekip, anlaşmayı askıya aldıklarını açıklamıştı.

Galatasaray geri adım attı. MeritKingNews sponsorluğu askıya alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de "Yasadışı bahis sitesi İstanbul’un taksilerini de giydirmiş" başlığıyla yazdığı yazdığı köşe yazısında, Merinking.News adlı sitenin İstanbul'daki taksilere de reklam verdiğini açıkladı.

Saymaz, yazdığı köşe yazısında şunları söyledi,

Galatasaray, Trendyol Süper Ligin beşinci haftasındaki Çaykur Rizespor maçına, sırtında yeni sponsorunun reklamıyla çıktı.

Sarı kırmızılıların sırtına yazdırdığı yeni sponsor, ‘meritking.news’ adlı haber sitesiydi. Gerçekte bu site, yasadışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan’a ait.

Galatasaray, bu skandal patlak verince sponsorluk sözleşmesini askıya aldı. Gel gör ki Kılıçaslan’ın attığı golü, kale çizgisinden çıkarması öyle kolay olmayacak.

CASİNO ÇALIŞANIYDI, BARON OLDU

Kılıçaslan, 2001 yılında Balıkesir’den Kuzey Kıbrıs’a göçerek, casino’larda işe girdi.

Çok sayıda casino’da çalıştı.

Adada en ünlü casino-otel markası, o günden beri Net Holding bünyesindeki Merit Hotels… Kuzey Kıbrıs’ta sekiz, Bulgaristan ve Karadağ’da birer otelleri var.

Kılıçaslan, 2016 yılında www.meritroyal1.bet adlı siteyi kurup yasadışı bahis oynatmaya başladı.

Net Holding’in şikayetiyle marka hakkına tecavüzden İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kılıçaslan, mahkemede, 2001-2018 arasında casino’larda çalıştığını, 2018’de Türkiye’ye döndüğünü anlattı.

Yasadışı bahis sitesiyle bir ilgisinin bulunmadığını, adı ve cep telefonu numarası kullanılarak, site açılmış olabileceğini söyledi. “Bilgilerim rızam dışında kullanıldı” dedi.

Mahkeme aynı kanıda değildi.

Çünkü www.meritroyal1.bet alan adının sahibi bizzat Kılıçaslan’dı. İletişim bilgisi olarak Kılıçaslan’ın telefonu numarası ve e-mail hesabı gösteriliyordu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Yapılan araştırmaya göre aynı isim, telefon numarası ve e-mail ile 15 alan adı tescil edildi. Tamamında yasadışı bahis oynanıyordu. Hepsi benzer isimlerdeydi. Örneğin www.meritroyal2.bet de Kılıçaslan tarafından alınmıştı.

Dava 19 Mart 2024’te bitti.

Kılıçaslan’a 10 ay hapis ve 80 TL ceza kesildi. İyi hali gerekçe gösterilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

UKRAYNA’DA BASKIN

Kılıçaslan, yasadışı bahis şirketini 2019’da Ukrayna’ya taşıdı.

Üç yıl oturma izni aldı.

10 adamıyla bu ülkeye yerleşti.

2021’de konutuna ve sitesinin çağrı merkezi olarak kullandığı ofise operasyon düzenlendi.

36 bilgisayara el kondu.

Bilgisayarlarda ‘Meritroyalbet’ ve ‘EuroCasino’ ile diğer bazı yasadışı bahis sitelerinin yöneticileri olduğunu doğrulayan verilere ulaşıldı. Bu siteler Türklere yönelikti ve finans ayağında Türk bankaları kullanılıyordu.

SİBERGÖZ-8’DE TUTUKLANDI

Kılıçaslan, 2019’da memleketi Balıkesir’de ‘Gold Money’ adlı kuyumculuk şirketini kurdu, belediye ihalelerine girdi.

8270 metrekarelik arazi 2022 yılında ihaleye çıktı.

Kılıçaslan, 52 milyon 50 bin TL vererek, araziyi aldı.

Araziyi alınca Balıkesirspor’a sponsor oldu.

İçişleri Bakanlığı, 24 Kasım 2023 sabahı 10 şehirde eşzamanlı ‘Sibergöz-8’ operasyonu yaptı. Yasadışı bahis çetelerine yönelik operasyonda 59 kişi gözaltına alındı, 38’i tutuklandı.

İçlerinde Kılıçaslan ve eşi de vardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tweet atarak operasyonu ilan etti.

İddiaya göre çete paraları valizlerle Balıkesir’e götürüp kuyumcular üzerinden aklıyordu. Ağın merkezinde Kılıçaslan ve eşi vardı.

Sessiz sedasız tahliye edildiler.

Fedlan, eşinden ayrılıp Türkiye’den kaçtı.

Yasadışı bahis işinin merkezini Polonya’ya taşıdı.

BİRİ KAPANINCA DİĞERİNİ AÇIYOR

Kılıçaslan, yasadışı bahisten asla kopmadı.

2016’dan beri Merit Hotels’le adeta köşe kapmaca oynuyorlar.

Kılıçaslan, ‘Merit’ adı geçen internet siteleri kuruyor.

Merit Hotels kapattırıyor.

Kılıçaslan da ‘Merit’in yanına bir sözcük ya da rakam ekleyip yine açıyor.

www.meritking1127.com kapatılınca www.meritking1128 adlı site açıldı en son.

Bu arada, www.meritking.net adresine girildiğinde site sizleri yasadışı bahis oynanan www.meritking1128 adlı siteye yönlendiriliyor.

ÖNCE PANO, SONRA FORMA

Kılıçaslan, www.meritking.net ile aynı adı taşıyan

www.meritking.news ada haber sitesi adına 31 Ağustos’ta oynanan Adanademirspor-Galatasaray maçında stat panolarına reklam verdi.

Ardından 14 Eylül’deki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında sarı kırmızılıların formasının sırtından bitti.

Galatasaray, iki yıl için 14.060.000 dolara anlaştı.

İddia o ki, paranın yarısını peşin aldı.

Sözleşme askıya alındığı için paranın iadesi gerekiyor.

Kim bu İrina Kuzmicova?

Öğrendiğim kadarıyla…

www.meritking.news adlı site 23 Haziran 2024’te açıldı.

Bu alan adı sadece bir yıllığına tescil edildi.

Tescil yeri, Kuzey Kıbrıs.

Hak sahibi, İrina Kuzmicova adlı Ukraynalı bir Rus görünüyor.

Açık kaynaklarda gazetecilik geçmişine ilişkin hiçbir bilgi yok.

İrina Kuzmicova’nın 8 Temmuz 2024’te Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde üç adet ‘Merit King’ ibareli marka başvurusu var.

www.meritking.news kurulduğu an itibarile Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellenen ‘Merit King’ adlı yasadışı bahis sitesine yönlendirme yapıyordu. Bu yönlendirmeyi 7 Eylül’de kaldırdılar.

Malezya’daki bir şirket aracılığıyla futbol formaları ve İstanbul’da ticari taksilerin üzerine sponsor olmaya başladılar. Tanıtımlarda Merit Hotel ile özdeşleşen sarı rengi ve üçgeni kullanıyorlar.

Sitenin künyesi yok.

Reklam almıyor.

Yorumcu ve köşe yazarı istihdam etmiyor.

Türkiye ligiyle ilgili bir takip sayfası yer almıyor.

Buna rağmen Galatasaray’a sponsor oluyor!

Kuzmicova’nın Kılıçaslan’la bağına başkaca bir kanıt var mı?

Olmaz mı!

Ukraynalı kadın ile Kılıçaslan’ın irtibat adresler aynı:

Tampa-Florida / ABD.

NET HOLDİNG ŞİKAYETÇİ

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Net Holding, önceki gün markasını taklit eden beş site ile Kuzmicova ve onunla bağlantılı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Dava açılmasını…

Sitelerin kapatılmasını…

Stattaki reklam panolarına, Galatasaray’ın sırtına ve İstanbul’da taksilere kimlerin reklam verdiğini belirlenmesini istiyorlar.

Kılıçaslan, şu an firari.

Ukrayna’daki üssünü Polonya’ya taşıdı.

Siteleri açık.

Yasadışı bahisten servetine servet katmaya devam ediyor.