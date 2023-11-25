Merkantalizmin yok oluşu. Fırat Doğu Faraç yazdı

Orta çağ ile sanayi devrimi arasındaki dönem feodal sistemin yıkılışı, Kapital birikimi ve piyasa ekonomisi şartları hazırlayan dönemdir. 18.yy başına kadar olan süreye Merkantilizm dönemi denir.

MERKANTALİZMİN TEMEL YAPISI

Merkantilist düşüncede, para ve dış ticarete ön planda yer alıyordu. Merkantilistlerin “artık” kavramı yalnız dış ticaretten elde edilen artıktı. Bir ülkenin kazandığını diğer ülke kaybediyordu. Bu liberal düşüncenin her ülkenin dış ticaretten karlı çıkacağı tezi ile çatışıyordu.

O dönemde para birimi altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden oluşuyordu. Banka sistemi gelişmemişti. Bu durumda bu madenleri üretemeyen devletin yapacağı tek şey dış ticaret fazlası vererek ülkeye altın ve gümüş girişini sağlamaktı.

MERKANTALİZMİN YOK OLUŞU

18.yy da buharlı makinelerin icadı, İngiltere’de dokuma konusunda teknolojik buluşlar ticari kapitalizminin sanayi kapitalizme Geçişini hazırlamıştı. Ancak bu geçiş öncesi bir ara durak olan Fizyokrasiye uğramak gerekecekti.