Merkez Bankası Başkanı bankacıların sorularına yanıt veremedi. Düzenlemeleri bilmiyormuş

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın bir araya geldiği bankacıların hiçbir sorusuna yanıt veremediği öğrenildi. Bankacılardan soruları yazılı olarak iletmesini isteyen Erkan’ın düzenlemelere dair bilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Merkez Bankası Başkanı bankacıların sorularına yanıt veremedi. Düzenlemeleri bilmiyormuş

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, Cuma günü banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıdan sonra ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Barış Soydan 10Haber’deki yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın banka genel müdürlerinin taleplerini yazılı iletmesini istediğini yazdı.

MB Başkanı’nın sorulara cevap vermemesinin bankacılarda, Erkan’ın söz konusu düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığı yönünde bir kanaat oluşturduğunu ifade etti.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

“Hafize Gaye Erkan toplantı çıkışında yaptığı çok kısa açıklamada “fiyat istikrarı ve finansal istikrara” vurgu yaptı. Erkan’ın kısa bir açıklamayla geçiştirmesi içeride konuşulanlara dair merakı artırdı. Dünden bu yana toplantıya dair bazı bilgiler edinme imkanı buldum.

“SORULARA YANIT VERMEMİŞ, YUVARLAK CEVAPLARLA GEÇİŞTİRMİŞ”

Erkan’ın herhangi bir sunum yapmadığını öğrendim. Bu tür toplantılar öncesinde genellikle kapsamlı bir sunum hazırlanır. Anladığım kadarıyla bu sefer hazırlanmamış. Merkez Bankası Başkanı toplantıda konuşmak yerine söz verip dinlemeyi tercih etmiş. Bankacılardan gelen hiçbir soruya cevap vermemiş, yuvarlak laflarla geçiştirmiş. Taleplerini dile getiren bankacılara (Öğrenemedim ama herhalde düşük faizli devlet tahvilleri meselesi de dile getirilen sorunlar arasında vardı) yazılı olarak iletmelerini söylediği konuşuluyor.

“YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL KANAATİ OLUŞMUŞ”

Bankacılarda bunun Hafize Gaye Erkan’ın söz konusu düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığı yönünde bir kanaat oluşmuş. Bunun toplantıya katılan bankacıları çok şaşırttığı da konuşulanlar arasında…”

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