Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döviz satışıyla ilgili alınan kararı duyurdu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döviz satışıyla ilgili alınan kararı duyurdu

Ekonomim gazetesinin haberine göre, Gaye Erkan birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret etti Önümüzdeki dönem için güçlü TL’ye vurgu yapan Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etti.

Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

MB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ
Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı gerçekleşti.

Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.

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