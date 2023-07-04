Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın satılmayacak sözüne rağmen döviz sattı

Ekonomi yönetiminde üst düzey bir yetkili, bunun KKM dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan döviz likidite ihtiyacının karşılanması için yapıldığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda para politikasında yeni dönemle ilgili önemli mesajlar verdiği belirtilmişti.

Buna göre kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağı ifade edilmişti.

1 MİLYAR DOLAR SATIŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre, Erkan’ın toplantısının gündeme geldiği günde kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolarlık satış yapıldığı ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminden, söz konusu satışa ilişkin açıklama geldi.

Reuters'a yaptığı açıklamada yetkili, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden satış yapmama duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, "Kuru baskılama çabası yok. Yapılan işlem kura müdahale değil, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak ve oynaklığı azaltan bir likidite sağlama işlemi" diye konuştu.

Bankacılar bu hafta yoğun kur korumalı mevduat hesabı (KKM) dönüşlerinin olduğuna dikkat çekiyor.