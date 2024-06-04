Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı

Karahan’dan dikkat çeken mesajlar:

Karahan, piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini ve likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacaklarını söyledi.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiklerini söyleyen Karahan, son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e gerilediğini belirtti.

Karahan, henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçtiklerini ve olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşıldığını söyleyerek, böylelikle geçiş döneminin sonuna gelindiğini ifade etti.

2024’ün geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceklerini belirten Karahan, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini belirtti.