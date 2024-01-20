Merkez Bankası Başkanının seçimden önce CV gönderdiği muhalefet partisi ortaya çıktı. Günün kulisi geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanının seçimden önce CV gönderdiği muhalefet partisi ortaya çıktı. Günün kulisi geldi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın seçim öncesinde bir muhalefet partisine CV yolladığı ortaya çıktı. Ankara’da gündem olan kulis bilgisine göre İYİ Partili Bilge Yılmaz, CV’nin reddedildiğini yakın çevresine aktardı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan son günlerde çok tartışılan iddiaların odağında bulunuyor. Erkan’ın ailesinin bankanın yönetiminde yönetici olmadan çalışanlara çeşitli emirler verdiği hatta Erkan’ın babasının bir çalışanı kovduğu iddiaları gündeme geldi. Erkan ise yaptığı açıklamada iddiaları yargıya taşıyacağını söylemişti.

Merkez Bankası Başkanı Erkan ile ilgili ortaya çıkan yeni iddia siyaset dünyasını da ilgilendiriyor. 10 Haber yazarı Erdal Sağlan, Erkan’ın genel seçim öncesinde İYİ Parti’ye CV gönderdiğini yazdı. Sağlam, Erkan hakkında kapsamlı araştırma yapıldığını ve CV’nin kabul edilmediğini söyledi.

Sağlam köşe yazısında İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın Erkan’ın göreve gelmesi sonrası yaptığı bir paylaşıma dikkat çekti. Yılmaz söz konusu paylaşımında "TCMB atamasının da büyük hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim. Son günlerde yaşanılanlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış” ifadelerini kullanmıştı.

10 Haber yazarı Sağlam, Bilge Yılmaz’ın yakın çevresine “Bu kişinin CV’sini gösterip benim fikrimi sordular. Ben de araştırdım ve gördüklerimi beğenmedim” dediğini aktardı.

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