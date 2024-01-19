Merkez Bankası Başkanı Erkan ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Bir tesisi personele kapatıp ailesine açtı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili çıkan iddialar son günlerde gündemin üst sıralarına yerleşti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Erkan’ın babasının Başkan Yardımcısı gibi davrandığı ve bir personeli işten çıkardığı iddia edildi.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yaptığı şikayette Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, “Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi” ifadelerini kulandı.

ERKAN’IN AİLESİ ÇALIŞANLARA TALİMAT VERİYOR

Öte yandan DW Türkçe’nin haberinde ise Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın ailesinin bankada yönetici gibi davrandığını ve çalışanlara talimat verdiği öne sürüldü.

Haberde Erkan’ın ailesinin Merkez Bankası Sosyal Tesisini ve İzmir kapısını özel olarak kullandığı belirtiliyor.

DW Türkçe’ye konuşan bir banka yetkilisi, Ankara’daki TCMB Sosyal Tesisi’nin Hafize Gaye Erkan’ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildiğini iddia etti. Tesisin zaten pandemi döneminde kapsamlı bir tadilattan geçirilip yenilendiği ve banka çalışanları ile emeklilerine hizmet verdiğini anlatan yetkili, “Buranın kapatılmasının asıl sebebi burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edilmesidir” ifadelerini kullandı.

“PERSONELE KAPATILIP AİLEYE AÇILDI”

TCMB yetkilisinin iddiasına göre Başkan Erkan ve ailesi ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere’deki kampı da kendilerine özel olarak kullanıyor. Yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara’da görevlendirdiklerini öne sürüyor.

TCMB yetkilisinin aktardığı iddialara göre Merkez Bankası Başkanı’nın sadece babası değil annesi Gamze Erkan da çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunuyor ve yetkisi olmadığı halde banka çalışanlarına talimat veriyor.

TURAN ÇÖMEZ İDDİALARI TEK TEK SIRALADI

Merkez Bankası Başkanı Erkan hakkında çıkan iddiaları İYİ Partili Milletvekili Turan Çömez tek tek sıraladı. Merkez Bankası için çalışan aşçı ve garsonların Erkan’ın ailesine tahsis edildiğini, Erkan’ın babasının servisini beğenmediği bir garsonu hırpaladığı ve İzmir’deki tesisin Erkan’ın ailesine tahsis edildiği yönünde çıkan iddiaları sıraladı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini de vurguladı.