Merkez Bankası Başkanı Erkan sessizliğini bozdu. Babasının Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığı iddia edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı Erkan sessizliğini bozdu. Babasının Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığı iddia edilmişti
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, eski bir çalışanın babası tarafından işten çıkarıldığını iddiaları hakkında sessizliğini bozdu. İddiaların asılsız olduğunu ifade ederek sorumlular hakkında gerekli yasal haklarını kullanacağını dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, eski bir çalışanın babası tarafından işten çıkarıldığını iddiaları hakkında açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Erkan, "Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın eski bir çalışanın babası tarafından görevden alındığı iddiaları basına yansımıştı. Bu iddialar Erkan'ın ABD'deki iş görüşmelerinde de gündeme gelmişti.

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Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu, kendisini ve Merkez Bankası'nı hedef alan bu tür haberlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Erkan, iddialara karşı hukuki yolları kullanacağının altını çizerek, "Sorumlulara karşı gerekli hukuki haklarımı kullanacağım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı'nın babasına bankada bir oda tahsis edildiği ve başkan yardımcısı olarak kararlar aldığı, ailesinin bankanın sosyal imkanlarını kullanarak çalışanlara talimat verdiği yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Normalde banka çalışanlarına hizmet veren sosyal tesislerin de Erkan ailesine tahsis edildiği öne sürülmüştü. Annesinin sosyal tesislerde tesis çalışanlarına talimat verdiği iddiaları da gündeme geldi.

Merkez Bankası’nda 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ı CİMER'e şikayet etti. Erkan'ın babası Erol Erkan’ın MB’de gayri resmi yönetici gibi davrandığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu.

Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, “Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi” ifadelerini kulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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