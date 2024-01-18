Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası
Merkez Bankası'nda çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasında bulundu. Durumu CİMER'e şikayet etti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia etti ve durumu CİMER’e şikayet etti.

Çalışan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’a Merkez Bankası’nda oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddiasında bulunarak baba Erkan’ın bankada gayri resmi olarak yönetici gibi davrandığını ve personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiğini söyledi.

“BENİM ARTIK KENDİLERİNE HİZMET VERECEĞİMİ SÖYLEDİ”

Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını söyleyen çalışan Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, “Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynaklarını arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi” açıklamalarında bulundu.

“EVLİYİM ÇOCUĞUM VAR BU SAATLERE KADAR ÇALIŞMAK BANA ZOR”

Söz konusu dilekçede çalışan “Erol Bey’e, okula giden 7 yaşında bir çocuğum olduğunu ve onu her gün okuldan almak zorunda olduğumu söyledim. Evliyim, bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim” açıklamalarının yer alırken ayrıca “Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana ben çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik, tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diyerek tehdit etti. Olay sonrası çıkışımın talimatını verdi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘Bu talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok’ şeklinde yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum” dedi.

“ÇOK SAYIDA PERSONELİ YERİNDEN VE İŞİNDEN ETTİ”

Erol Erkan’ın kendisine mobbing uyguladığını, bankanın her türlü imkanından faydalandığını iddia eden Bozkurt, Erol Erkan’nın Başkan Erkan ABD’deyken bile makam aracıyla bankaya gelip, teftiş yaptığını belirtti. Dilekçede Erol Erkan’ın başkan yardımcısı odasını kullandığı, bu odada özel bakıcıyla Başkan Erkan’ın bebeğinin bakımına yardımcı olduğu ancak talimatlarıyla çok sayıda personeli yerinden ve işinden ettiği iddiasında bulundu.

İŞTE O DİLEKÇE

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