Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ünlü ekonomist 'faiz yüzde 25'e çıkarılacak' iddiasını değerlendirdi

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası'nın (MB) haziran ayında faizleri yüzde 25'lere çıkaracağı iddialarını değerlendirdi.

Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ünlü ekonomist 'faiz yüzde 25'e çıkarılacak' iddiasını değerlendirdi

MB'nin enflasyon beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 40'ın üzerinde olacağını belirten Şatıroğlu, "Bu durumda, yüzde 40'ın altında bir politika faizinin kalıcı bir etki yaratmasını beklemek gerçekçi değil" dedi. Şatıroğlu, faiz artışının ekonomiye olası etkilerini de analiz etti.

Haziran ayında politika faizinin yüzde 25'e yükseltilmesi beklenen Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yeterli adımı atıp atamayacağı merak ediliyor.

Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonraki enflasyon beklentisinin yüzde 29,84 olduğunu hatırlattı.

Bu durumda politika faizinin negatif reel faiz vermeye devam edeceğini belirten Şatıroğlu, paylaşımında şunları söyledi "Politika faizi yüzde 25 olursa ne olur? Üzerinde çok tartışma olan TÜİK enflasyonu dikkate alınarak oluşturulan TCMB piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 29,84 Yani negatif reel faiz verilmeye devam edilir." dedi.

Tunç Şatıroğlu şöyle devam etti "Anket sonucuna göre bile en az 30 olması gerekiyor. Ayrıca geçmişte anket sonuçlarının da gerçekleşenlere göre çok saptığı görülmüştür. 40 altında bir politika faizinin kalıcı bir etkisi olmasını beklemem. Geçici olarak bir etkisi olabilir. Soğuk kanlı olup bekleyip görmek lazım. Bakalım ne kadar yapabiliyorlar, ne kadar ciddiler."

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