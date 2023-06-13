Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesinde dev bir borçlanmaya imza attı. Ancak, o ihalede verilen faiz oranı dikkat çekti. Bu durum da politika faizinin uçacağının göstergesi gibi...

Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde 20 milyar 807,9 milyon TL borçlanmaya gitti. İşte bu borçlanmayla birlikte dikkat çeken bir faiz oranı ortaya çıktı. İhalede basit faiz yüzde 17,34 bileşik faiz ise yüzde 18,09 oldu. Bu da gösterdi ki 22 Haziran'da politika faizi uçacak.

7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ihalesinde dönemsel faiz yüzde 8,26 oldu.

İhalede 3 milyar 885,5 milyon TL'yi bulan nominal teklifle beraber, nominal satış 2 milyar 745,5 milyon TL, net satış ise 2 milyar 418,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmemesi sonrasında piyasa yapıcılarından 5 milyar 159 milyon TL'lik teklif alındı ve bu kesime 3 milyar TL'lik satış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirdiği ikinci borçlanma ihalesinde ise 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 17,34, bileşik faiz ise yüzde 18,09 oldu

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