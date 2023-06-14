Erdoğan: Ben faizlerde aynıyım Şimşek'in adımlarını kabullendik. Faizde Türk insanını yıkan Nas dönemi bitiyor

Erdoğan'dan faiz ve asgari ücret mesajı...Faizlerle ilgili kritik bir mesaj veren Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı kimin önerdiğini açıkladı.

Erdoğan: Ben faizlerde aynıyım Şimşek'in adımlarını kabullendik. Faizde Türk insanını yıkan Nas dönemi bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, piyasaların beklediği 22 Haziran'daki faiz kararı öncesinde kritik mesajlar verdi, pazarlıkların sürdüğü yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi.

"Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" sorularının sorulduğunu anımsatan Erdoğan, "Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Erdoğan, temmuz ayında zamlanması beklenen asgari ücrete ilişkin mesajlar da verdi. "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, temmuz ayında atılacak adımla memur maaşlarına ilişkin düzenleme de yapılacağını söyledi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ŞİMŞEK ÖNERMİŞ

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına getirilen Hafize Gaye Erkan'ın kendisine Mehmet Şimşek tarafından önerildiğini de açıkladı.

erdogan11122.jpg

İlgili Haberler
Asgari ücrette kritik randevunun tarihi belli oldu
Özgür Demirtaş faizi artırarak enflasyonu paramparça eden ülkeyi paylaştı
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ünlü ekonomist 'faiz yüzde 25'e çıkarılacak' iddiasını değerlendirdi
Bir banka daha Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını söyledi. Çılgın rakamı açıkladılar
Merkez Bankası'nın faizleri ne yapacağını Alman bankası açıkladı
Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu Siyaset
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları Güncel
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git Dünya
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor Güncel
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza Güncel
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza