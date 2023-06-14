Erdoğan: Ben faizlerde aynıyım Şimşek'in adımlarını kabullendik. Faizde Türk insanını yıkan Nas dönemi bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, piyasaların beklediği 22 Haziran'daki faiz kararı öncesinde kritik mesajlar verdi, pazarlıkların sürdüğü yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi.

"Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" sorularının sorulduğunu anımsatan Erdoğan, "Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Erdoğan, temmuz ayında zamlanması beklenen asgari ücrete ilişkin mesajlar da verdi. "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, temmuz ayında atılacak adımla memur maaşlarına ilişkin düzenleme de yapılacağını söyledi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ŞİMŞEK ÖNERMİŞ

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına getirilen Hafize Gaye Erkan'ın kendisine Mehmet Şimşek tarafından önerildiğini de açıkladı.