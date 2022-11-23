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Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:54
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Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Ekonomistler faiz inecek görüşünde

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor

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