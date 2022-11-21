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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu

Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla beklenirken Bloomberg’un son anketi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu hamlesi hakkında ipucu verdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:51
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Bloomberg son anket sonuçlarını açıkladı. Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 24 Kasım Perşembe günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak Kasım ayı politika faizini açıklayacak.

BLOOMBERG SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üst üste aşağı yönlü karar alarak politika faizini 10,50’a indiren TCMB'nin hamlesinin ne olacağı merakla beklenirken, Bloomberg HT Araştırma Birimi son anketi açıklandı.

Ankete katılan 19 kurumun beklentisi TCMB'nin 150 baz puan indirerek politika faizini tek haneye indirmesi yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI TEK HANEYE İNDİREBİLİR

Piyasanın bu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inecek.

Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faizde indirim beklerken; 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

YIL SONUNDA YÜZDE 8 GÖRÜLEBİLİR

Yıl sonu tahminini paylaşan 18 kurumun medyan beklentisi faizlerin yüzde 9 seviyesine çekilmesi yönünde. En düşük yıl sonu tahmini veren kurumlar politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 8 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurumlar ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 9,5 seviyesine indirilmesini bekliyor.

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bilal
21.11.2022 22:10
resesyona giriyoruz. faiz düşürsen de fayda yok. enflasyon ve resesyonu beraber yaşayacağız. işsizlik tavan yapacak. sosyal cinnet kapıda.  
 
Abbas
21.11.2022 22:01
Bunu biliyorduk başkandan önce CB söyledi, plan milan yok, Prof olduğunu da dikkate almayın  
 
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