Reuters Merkez Bankası'nın faiz kararını önceden açıkladı. Piyasaların gözü kulağı bu kararda

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı Merkez Bankası faiz kararı anketinden 150 baz puan indirim beklentisi çıktı.

14 EKONOMİST KATILDI

Ajansın 14 ekonomistle yaptığı ankete katılanların her biri, Merkez Bankası’nın haftaya 150 baz puan indireceğini tahmin etti.

Tahminler tutarsa, Perşembe günü TSİ 14.00’te açıklanacak kararın ardından politika faizi yıllık yüzde 9 olacak.

TÜRKİYE'DE FAİZİN DURUMU

Türkiye’de enflasyonun yüzde 85 olduğunu hesaba katınca, reel faiz yüzde -76 olarak rekor kıracak.

Türkiye halihazırda dünyada en düşük reel faiz veren ülkelerden biri.

ENFLASYON İÇİN TARİH VERİLDİ

Rueters anketine katılan ekonomistlerin enflasyon beklentisi yüzde 70,25 olurken Merkez Bankası’nın anketine katılanlar ise yüzde 68,08 olacağını düşünüyor.

Reuters’a göre Merkez Bankası enflasyonun cari açık kapanınca düşeceğini açıklarken hükümetin planlarına göre bunun gerçekleşmesi 2025’i bulacak.

Merkez Bankası'nın anketine katılanların yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 19,54 oldu. (BBC Türkçe)