Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan para ve banka istatistiklerine göre 16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalış göstererek 86 milyar 92 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat haftasında 86 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalış kaydederek 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara düşüş gösterdi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat’ta bir önceki haftaya oranla 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara gerileme gösterdi.