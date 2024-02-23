İki Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı

Kaynak: Bloomberght
İki Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı
İki üst düzey Fed yetkilisi ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz oranlarını düşürme yolunda olduğu mesajını ilettiler fakat bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirttiler.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Guvernör Lisa Cook, ocakta ki düşüşe rağmen enflasyonun hâlâ yavaşladığı konusunda iyimser olduklarını söylediler fakat borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt istediklerini açıkça dile getirdiler.
Cook, yaptığı konuşmada, "Bir noktada, enflasyondaki düşüşün devam ettiği ve sürdürülebilir olduğuna dair güven arttıkça, değişen görünüm politika faizinde bir değişikliği gerektirecektir" ifadelerini kullandı.
Jefferson, bu yıl faiz indirimlerinin muhtemel olduğunu kabul etti fakat yetkililerin, fiyat baskılarının azalmasına yanıt olarak faiz indirimlerini çok fazla düşürmemeye karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Peterson yaptığı konuşmada, "Aşırı gevşeme, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasında ilerlemenin durmasına veya tersine dönmesine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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