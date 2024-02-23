IMF'den merkez bankalarına "erken gevşeme" uyarısı

Kaynak: Bloomberght
IMF'den merkez bankalarına "erken gevşeme" uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını söyleyerek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya davet etti.

Ocakta küresel ekonomik büyüme tahminini ekim ayına oranla yükselttiklerini ve 2024 için yüzde 3,1'e çıkardıklarını hatırlatan Kozack, bunun büyük ölçüde ABD ve bazı gelişmekte olan ülkelerdeki dirençten kaynaklandığını anlattı.
Kozack, fakat bu büyüme tahmininin Kovid-19 salgını öncesi 2002-2019 dönemindeki yüzde 3,8'lik büyüme ortalamasının altında kaldığına dikkat çekerek, enflasyonun çoğu bölgede arz kısıtlamalarının hafifletilmesi sıkı para politikasının etkisi sayesinde beklenenden daha hızlı düştüğünü belirtti.
Zayıf yurt içi tüketim ve yatırım sebebiyle Japonya'nın 2023'ün ikinci yarısında beklentilerin altında büyüme performansı sergilediğini söyleyen Kozack, ancak geçen yıl genelinde büyümenin ihracat sayesinde sağlam kaldığını dile getirdi.
"Ukrayna'nın finansman ihtiyacı ciddi"
Kozack, geçtiğimiz yıl aralık ayındaki 900 milyon dolar ile bugüne kadar Ukrayna'ya program dahilinde ödenen tutarı yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkardıklarını hatırlattı.
Bir IMF ekibinin Ukrayna ile ilgili program kapsamında üçüncü incelemeyi yürütmek üzere Varşova'da bulunduğunu söyleyen Kozack, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının oldukça ciddi olduğunu dile getirdi.

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