Fed üyesinden faiz yorumu

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden faiz yorumu
Fed üyesi Christopher Waller enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söyledi.

Waller "Acelen nedir?" sorusuyla sonuçlanan konuşmasına, Merkez bankası yetkilisi, faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili olarak ocak ayı için beklenenden yüksek enflasyon verilerinin, fiyatların nereye gittiği ve Fed'in nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda soruları gündeme getirdiğini belirtti.
Waller, geçen hafta enflasyona dair yüksek veriler olduğunu bunun bir tümsek olduğunu söyleyerek geçen yıla oranla enflasyonda büyük oranda düşüş görüldüğünü söyledi.
Waller konuşmasında, Fed’in bu yılın bir noktasında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını beklediğini belirten Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşeceği beklentisinde "ağırlıklı olarak yukarı yönlü riskler" gördüğünü belirtti.
Gayri safi yurt içi hasıla ve istihdamdaki yıllık yüzde 3,3'lük güçlü büyümeye dayanarak enflasyonun yakın zamanda yüzde 2'nin altına düşeceğine dair çok az işaret bulunduğunu ve potansiyel bir resesyona dair çok az işaretin görünürde olduğunu da vurguladı.
Waller, "Bu, politikayı gevşetmeye başlarken sabırlı olma kararını olabileceğinden daha basit hale getiriyor. Ocak ayının hız tümseği mi yoksa çukur mu olduğuna karar verebilmem için en azından birkaç aylık enflasyon verilerini daha görmem gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

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