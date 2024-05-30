Merkez Bankası rezervleri 142,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan deviz rezervi açıklaması. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu.

TCMB'ye göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinde, 4 milyar 216 milyon dolar artış gerçekleşti. Böylece brüt rezervler 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervi 17 Mayıs haftasında 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervlerinde ise düşüş yaşandı. TCMB verilerinden elde edilen bilgiye göre altın rezervlerindeki düşüş 1 milyar 100 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece altın rezervi 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artış gösterdi. Böylece toplam rezervler 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.