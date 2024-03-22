Merkez Bankası kararının ardından Durmuş Yılmaz flaş açıklama yaptı. Korkarım ki diyerek duyurdu

Ayşe Memiş
Merkez Bankası kararının ardından Durmuş Yılmaz flaş açıklama yaptı. Korkarım ki diyerek duyurdu
Merkez Bankası dün faiz artırımından sonra MB’nin eski başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faizin 500 baz puan artırılması kararına varıldı.

Merkez Bankası faizi yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti. Dövizi baskılamak için 20 milyar doların eritildiği ortaya çıkmıştı.

MB’nin eski başkanı Durmuş Yılmaz alınan karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Tam bir ‘Eleyip eleyip kepeğine katmak’ hali. Beğenilmeyen yüzde 20-25 faizleri yüzde 50 yapıldı. Ağustostan bu yana alınan kararlar doğru yöndeydi ama gecikmeli olduğu için işe yaramadı. Maliyet sürekli arttı 20 milyar dolar rezerv yakmaya değdi mi? Korkarım bu artış da işe yaramayacak.

Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek. Faiz artışı siyaset kurumuna rağmen alındıysa MB alkışlanmalı. Ancak cumhurbaşkanının olumsuz tek bir cümlesi, hatta iması her şeyi sıfırlar. MB gerekeni yapıyor. Başarmanın anahtarı siyaset kurumunun enflasyonla mücadeledeki samimiyeti.

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