Merkez Bankası yıl sonu doların ne kadar olacağını açıkladı. Elinde dolar olanlar dikkat

Merkez Bankasının her ay düzenlediği piyasa anketinde katılımcılar dolar faiz enflasyon ve büyüme beklentilerinin ne yönde olduğunu belirledi.

Merkez Bankası yıl sonu doların ne kadar olacağını açıkladı. Elinde dolar olanlar dikkat

Merkez Bankası ekim ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayınladı. Anket sonuçlarına göre 2023 yılının sonunda katılımcıların beklediği dolar/TL kuru 30,05 TL oldu.

Katılımcıları geçen aya göre yenilenen beklenti anketinde yılsonundaki dolar beklentisi 30.14 TL olmuştu.

Katılımcıların 12 ay sonraki dolar beklentisi ise 37.26 ve 38.67 lira olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,0 iken bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,92 iken eylül anketinde yüzde 4,10 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,42’ye geriledi.

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