Merkez Bankası'ndaki son durum sızdı. Dördüncü başkan yardımcılığı teklifini kimse kabul etmedi iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) ilgili birimlerde görevlendirmeler tamamlanırken, boş bırakılan dördüncü başkan yardımcılığı koltuğu için teklif götürülen birçok ismin görevi kabul etmediği iddia edildi.

Merkez Bankası'ndaki son durum sızdı. Dördüncü başkan yardımcılığı teklifini kimse kabul etmedi iddiası

Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın başkan yardımcısı olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) birimlerle ilgili görevlendirmeler tamamlandı. Akçay’a bankacılıkla ilgili birimin bağlandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca banknot matbaası ve emisyon gibi birimlerin de Akçay’ın görev alanında olacağı ifade ediliyor.

Para politikası açısından en belirleyici birim olan Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü ise Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’a bağlanırken bankanın yatırımcılara bakan yüzü olan yatırımcı ilişkileri birimi Hatice Karahan’ın sorumluluğuna verildiği ifade edildi.

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GÖLGE BAŞKAN

Ekonomi yazarı Barış Soydan’ın aktardığına göre banka içi kaynaklar, Fatih Karahan’a çok sayıda birimin bağlandığını ve adeta bir ‘gölge başkan’ gibi konumlandırıldığını ifade ediyorlar.

Karahan’a çok sayıda birimin bağlanmasının ilginç olduğunun altını çizen Soydan, “Bazı kaynaklar da Fatih Karahan’ın Bakan Yardımcısı olmayı beklediğini, şartlar değişince Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini kabul ederken güçlü bir konumlanma talep ettiğini öne sürüyor” ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

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“Yatırımcı ilişkilerinin bağlandığı Hatice Karahan’ın geçmişte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak sınırlı da olsa yatırımcılarla görüşmeler yürüttüğü biliniyor. Ancak o dönemdeki konumu ve yaklaşımıyla Merkez Bankasındaki yaklaşımı elbette farklılık gösterecektir.

BİR KOLTUK HALEN BOŞ

Görev dağılımın yanı sıra dikkat çeken bir başka konu, bir başkan yardımcılığı koltuğunun halen boş olması. Aslında son atamalara bir isim daha eklenerek kadro tamamlanabilirdi ama olmadı. Bu konuda kulislerde farklı yorumlar yapılıyor.

"BİRÇOK İSİM GÖREV KABUL ETMEDİ"

İlk olarak, teklif götürülen birçok ismin görev kabul etmediği öne sürülüyor. Bu yorumu yapanlar Hafize Gaye Erkan’ın ataması öncesinde de yaklaşık on farklı adayla temaslar sürdüğü ama sonuç alınamayınca Erkan’ın başkan atandığını öne sürüyorlar. Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’ın da görevi kabul etmek istemediği ve Bakan Yardımcılığı pozisyonu gerçekleşmeyince bu göreve “şartlı” atandığı söyleniyor.

Bir başka yorum ise Cumhurbaşkanlığı tarafının dördüncü başkan yardımcısını atamayarak gelişmelere göre yeni bir isim belirleme konusunda inisiyatifi elden bırakmak istemediği şeklinde. Geçmiş örnekler düşünüldüğünde, işler istendiği gibi gitmediği takdirde atanacak son başkan yardımcısının çok etkili olabileceği ve bir değişimin altyapısını hazırlayabileceğini söylüyorlar.”

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