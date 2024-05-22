Merkez Bankası'ndan bir TL depo alım ihalesi daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine TL depo alım ihalesi silahını kullandı. TCMB'nin bugün açtığı 114 milyar 945 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 114 milyar 945 milyon lira oldu. Merkez Bankası'nın açtığı İhaleye 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,85, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

TCMB TL Depo ihalesi uygulamasının en son 2006 yılından 5 Ocak 2024 tarihine kadar 17 yıl boyunca uygulamamıştı.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.