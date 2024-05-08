Merkez Bankası'ndan yeni hamle. 4,5 ay sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılını son ayında 17 yılın ardından ilk kez kullandığı "TL Depo Alım" ihalesi silahını tekrar çekti. Geçen aralık ayında depo alım ihalesinden peş peşe üç kez yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aradan geçen 4,5 ay sonra tekrar TL Depo Alım İhalesi açtı. Bu ihalenin miktarının 200 milyar lira olduğu belirtiliyor.

TCMB miktarsal sıkılaşma konusunda 4,5 ay sonra tekrar yeni bir adım daha atıyor. 17 yıl sonra 21 Aralık 2023 gününde TL Depo Alım İhalesi açmıştı.Bu adımın ardından arka arkaya üç ihale daha açıldı. O dönemde yapılan yorumlarda, kriz nedeniyle "TCMB bütün silahları çekiyor" yorumu yapılmıştı. TCMB'nin verilerinde son iki günde sistemde likidite fazlası oluştuğu görüldüğü iddia edildi. 7 Mayıs günü likidite fazlasının 86,6 milyar lira olarak kayda geçtiği belirtiliyor. Bu konuda TCMB'nin aktif bir yönlendirme tutumu içinde olacağı vurgulandı.

Aralık ayında yapılan ihaleyle ilgili olarak TCMB “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu.

TCMB 25 Nisan tarihli PPK toplantısına ilişkin karar metninde likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini belirtmişti.

Merkez Bankası'nın likidite fazlalığını gidermek için başvurduğu yöntem olan TL depo alım ihalelerinin neden yapıldığı konusunda uzmanlar çeşitli görüşler bildirdi. Uzmanlar, Türk lirasını daha zor ulaşılabilir ve daha kıymetli hale getirilerek, kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçebilmek şeklinde yorumladı.

Türk Lirası depo alım ihalesi en son 2006 yılında uygulanmıştı. TCMB bugün 5 Ocak 2024 yadeli 80 Milyar TL tutarındaki Depo Alım ihalesinde 193 Milyar 853 milyon TL teklif geldi. Kazanan tutar 79 milyar 999,8 milyon TL olarak açıklandı. İhaledeki ortalama faiz yüzde 42,18 olarak gerçekleşti.

DEPO İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.