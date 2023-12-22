Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti

Merkez Bankası piyasanın beklentisi düzeyinde açıkladığı faiz kararının ardından 17 yılın ardından ilk kez bir silahı tekrar günyüzüne çıkarttı. Adı Türk Lirası Depo İhalesi...TCMB kısacası ekonomik krizi atlatmak için her yolu deniyor.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" şeklinde ifade edildi.

Merkez Bankası'nın likidite fazlalığını gidermek için başvurduğu yöntem olan TL depo alım ihalelerinin amacı için uzmanlar, Türk lirasını daha zor ulaşılabilir ve daha kıymetli dolayısıyla da kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçebilmek şeklinde yorumluyor.

Türk Lirası depo alım ihalesi en son 2006 yılında uygulanmıştı. TCMB bugün 5 Ocak 2024 yadeli 80 Milyar TL tutarındaki Depo Alım ihalesinde 193 Milyar 853 milyon TL teklif geldi. Kazanan tutar 79 milyar 999,8 milyon TL olarak açıklandı. İhaledeki ortalama faiz yüzde 42,18 olarak gerçekleşti.

Ekonomi yönetimi bu yolla sıkı para politikası gereğince piyasada mümkün olduğunca likidite bulundurmamak istiyor. İhaleye bankalar katıldığı için, bankaların elindeki fazla likidite çekilmiş oluyor.

DEPO İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.