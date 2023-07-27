Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerini açıklamasının ardından Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, gün ortasında 6.841,60 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK: AA
Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyona ilişkin açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da hareketlilik başladı. Günün ilk yarısında yüzde 0,95 yükselen BIST 100, 6.841,60 kadar çıktı.

6.841,60 puanda zirveye ulaşmasının ardından küçük kayıplar yaşayan endeks, saat 13.00 itibarıyla günlük yüzde 0,95 artışla 6.808,09 puana geriledi.

Dün 6.743,86 puandan kapanan BIST 100, güne 55,58 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.766,32, en yüksek 6.841,60 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsada BIST 100 endeksinin değer kazanmasına mali, hizmetler ve sanayi sektörleri öncülük etti. Mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Öte yandan teknoloji sektörü yüzde 0,08 civarında hafif kayıplar göndü.

Endekse dahil hisselerden 67’si değerlenirken, 32’si değer kaybı yaşadı. Borsada en çok işlem gören hisse senetleri arasında Koza Altın İşletmeleri, Yapı Kredi, Çan2 Termik, Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal Madencilik yer aldı.

Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltti. 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 33'e güncellediklerini duyuran Erkan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerilemesini beklediklerini açıkladı.

Euro 30 lirayı geçti, altın fiyatları yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 27'ye yaklaştı, euro ise 30 TL bandını aşarak rekor kırdı.

Öte yandan altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.975 dolara çıktı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artarak 83,2 dolara yükseldi. Uzmanlar, altındaki değer artışının Fed'in dün açıkladığı faiz artışından kaynaklandığını düşünüyor.

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