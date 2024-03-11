Merkez Bankası'nın faiz hamlesi hakkında çarpıcı iddia. Almanlar'ın dev bankası seçim öncesi açıkladı

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Merkez Bankası'nın faiz hamlesi hakkında çarpıcı iddia. Almanlar'ın dev bankası seçim öncesi açıkladı
Deutsche Bank Merkez Bankası’nın mart ayındaki faiz kararına ilişkin beklentisini revize etti.

Deutsche Bank Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti. Banka, Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.

"FAİZ İNDİRİMLERİNİN KADEMELİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Yiğit Onay öncülüğündeki analistler, "Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.

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