Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı tarihi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı tarihi açıkladı

BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğini açıkladı.

CNBC-e'de Berfu Güven'in sorularını yanıtla BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası’nın ekonomi politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasa Türkiye'nin geri dönmesini dört gözle bekliyor. Bizim bölgemizde Rusya kapadı, Güney Afrika geri geliyor. Latin Amerika daha dominanttı. Yatarım fonları büyük bir ümitle bizi takip ediyor.

Türkiye'ye yerel seçim sonrası para akışı var. Para akışı seçim sonrası hızlandı. Bono piyasasına giriş var 8 milyar dolar civarında. Merkez Bankası çok adım attı. Herkesin konuştuğu carry trade de başladı. Cari açık konusunda çok endişe yok yatırımcı tarafında. En büyük odak noktası enflasyon. Ama nereye düşecek, ne kadar düşecek? Bütün ülkelerde enflasyon beklentileri tahminlerin hep üzerinde kaldı. Pek çok ülkede faiz indirimi beklentileri ötelendi.

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"MERKEZ BANKASI ÜÇ AYI BEKLEYECEKTİR"

Türkiye'de dezenflasyonun ne kadar hızlı olacağına bakmak gerekiyor. Enflasyon ilk başta hızlıca düşüyor sonra yavaşlıyor. Orada zorluk başlıyor. Politikanın sıkı duruşu uzun süre tutulmak zorunda kalındı. Türkiye'de de benzer durum olabilir. Merkez Bankası faiz adımı için önümüzdeki üç ayı bekleyecektir. Önce bir yazın nerede dengeleniyor onu görmek lazım. Haziran enflasyonu Merkez Bankası için kritik. Likidite tarafında da adımlar attılar. Yeni bir adım beklemiyorum.

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"ENFLASYON MB HEDEFİNE YAKLAŞIRSA İNDİRİM OLABİLİR"

Aralıkta bir faiz indirimi koyduk baz senaryomuza. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42. En erken faiz indirmek için fırsatı aralıkta görüyoruz. Enflasyon yüzde 38'e yaklaşırsa bir indirim olabilir.

Bir sene içinde toplamda en az iki not artışı bekliyoruz.

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