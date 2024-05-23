Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar gözünü saat 14.00'e çevirdi

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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar gözünü saat 14.00'e çevirdi

Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasaların gözü saat 14.00’te açıklanacak karara çevrildi.

Merkez Bankası, yeni faiz kararını bugün açıklayacak. Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında bu yılın 5. faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı saat 14.00’da duyurulacak.

Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı verirken ekonomistler tahminlerini dile getirdi.

Ekonomistlerle yapılan anketlerde, Merkez Bankası'nın geçen ay olduğu gibi bu ay da değiştirmeyeceği faizi sabit tutulacağı görüşü ağır bastı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

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