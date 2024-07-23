Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası flaş detay ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını art arda 4 defa da dokunmayarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Ekonomistler de, TCMB’nin faiz kararını ve PPK metnini sosyal medyada değerlendirdi.

“İYİ PARA POLİTİKASI SIKICI OLANDIR”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Para politikası bir süredir heyecan vermiyor, iyi para politikası sıkıcı olandır” paylaşımında bulundu.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ekonomist Mert Yılmaz, “Faiz indirimi için bir alan açıldı. Aşağıda Verimetrik tarafından hazırlanan grafikte de net biçimde görülüyor. Merkez Bankası bu alanı kullanır kullanmaz bilemem. Kişisel beklentim yıl sonu politika faizinin %45 olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.



“PPK METİNLERİ UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN OYUNDA”

Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, paylaşımında “PPK metninde şöyle bir kısım var: "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır."

Benim anladığım, verilmek istenen mesaj, "Biz Moody's kaynaklı olan bitene de, ECB ve özellikle Fed'deki gelişmelere de, fon akımlarına da, giren-çıkan tüm likiditeye de mutlaka bakıyoruz; proaktifiz." PPK metinleri uzun bir aradan sonra yeniden oyunda. Önemli” dedi.