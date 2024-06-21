Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki toparlanması hız kesmedi.

TCMB bilanço verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre rezerv artışı sürüyor. TCMB'nin 14 haziran haftasında swap hariç net rezervleri 5,4 milyar dolar artış kaydedildi.

Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine geldi.

TCMB, yerel seçimlerin ardından rezervlerin artırılması konusunda hızlı adımlar atmıştı. Piyasadan döviz alımları gerçekleştiren TCMB'nin seçimlerden sonra döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları bulmuş oldu.