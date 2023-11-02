Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, toplam rezervler 27 Ekim ile biten haftada 435 milyon dolar arttı.

KAYNAK: İHA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ekim ile biten haftada 435 milyon dolar artarak 126 milyar 560 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri 155 milyon dolar azalarak 82 milyar 567 milyon dolardan 82 milyar 412 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Altın rezervleri ise 27 Ekim haftasında 590 milyon dolar artarak 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu Video
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu Spor
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü Dünya
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir?
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor Dünya
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka Konuk Kalem
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka