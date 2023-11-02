Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ekim ile biten haftada 435 milyon dolar artarak 126 milyar 560 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri 155 milyon dolar azalarak 82 milyar 567 milyon dolardan 82 milyar 412 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Altın rezervleri ise 27 Ekim haftasında 590 milyon dolar artarak 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara yükseldi.